Care este viitorul Lukoil în Moldova? Explicațiile premierului Alexandru Munteanu

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a oferit explicații privind deblocarea operațiunilor companiei Lukoil-Moldova în perioada stării de urgență, dar și perspectivele după ridicarea acesteia, începând cu 25 aprilie.

Șeful Executivului a declarat vineri, de la tribuna Parlamentului, că toate acțiunile întreprinse de autoritățile moldovenești în raport cu compania petrolieră au fost coordonate cu partea americană.

„Nu am făcut nimic care ar putea încălca regimul internațional de sancțiuni. Lukoil-Moldova a fost întotdeauna un jucător important pe piața angro, însă toate tranzacțiile companiei au fost blocate de Banca Națională a Moldovei după impunerea sancțiunilor, la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut. Instituirea stării de urgență ne-a permis să deblocăm resursele financiare ale companiei”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, în perioada stării de urgență, compania a putut achiziționa combustibil de pe piața internă și să-l comercializeze prin rețeaua proprie de stații. Totuși, restricțiile privind importurile au rămas în vigoare, tranzacțiile externe fiind în continuare blocate.

Datele incluse în nota explicativă la proiectul de ridicare a stării de urgență arată că măsura a permis majorarea stocurilor de motorină ale Lukoil-Moldova de la 125,6 tone la 712,76 tone. În același timp, vânzările zilnice au crescut semnificativ – de la 17.540 de litri la 241.540 de litri.

Ministrul Energiei a subliniat, la rândul său, importanța companiei pe piața locală, menționând că Lukoil-Moldova operează aproximativ 120 din cele circa 500 de stații de alimentare din Republica Moldova. În unele localități, acestea sunt singurele puncte de aprovizionare cu carburanți, ceea ce obligă locuitorii să se deplaseze în alte localități în lipsa funcționării lor.

Oficialii au amintit că, pe 14 aprilie, Departamentul Trezoreriei SUA a extins autorizația de operare pentru stațiile Lukoil din afara Federației Ruse până la 29 octombrie.

„Autoritățile moldovenești vor analiza această decizie și, eventual, stațiile de alimentare vor continua să funcționeze și după ridicarea stării de urgență”, a conchis Alexandru Munteanu.