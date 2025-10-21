Trenul spre aeroport: merge doar în planuri, dar Bolea ține locomotiva caldă poate mai prinde un mandat

Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat cǎ cea mai apropiată stație de terminalul aerogării ar fi „Revaca”. Aceasta se aflǎ la cel puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei Muncești, iar pasagerilor le-ar putea lua cel mult 20-25 de minute, sǎ ajungǎ, chiar pe jos. Proiectul încǎ nu este gata, dar primele testări au fost făcute deja.

„Acum lucrăm la interconectarea aeroportului cu gara feroviară. Vineri (n.r. – 17 octombrie),din gara centrală s-a pornit trenul până în stația Revaca și cu viteza de 20 de km la oră, distanța din centrul capitalei până în stația Revaca a fost parcursă în 12 minute și încă 10 minute până în orașul Sângera”, a declarat Vladimir Bolea în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

În opinia lui, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” înregistrează o dezvoltare dinamică, iar în acest an ar putea fi atinsă cifra de 6 milioane de pasageri transportați.

„Până în primăvară vom pregăti atât stațiile ca să corespundă cerințelor de recepționare a pasagerilor, cât și auditul acestor câtorva zeci de cale ferată ca viteza medie să fie de 50 de km pe acest tronson, astfel încât pasagerii din aeroport, care sunt într-un număr foarte mare, să fie transportați cu trenul”, a mai declarat ministrul.

La moment, legătura dintre Aeroportul Chișinău și centrul Capitalei se face prin linia de troleibuz nr. 30 și pe șoseaua Muncești