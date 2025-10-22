Țigările electronice — bomba cu ceas din plămânii adolescenților

Țigările electronice sunt prezentate ca o alternativă „modernă” la fumatul clasic, însă în realitate ascund riscuri majore pentru sănătate. Pneumologul Oxana Munteanu avertizează că aceste dispozitive nu sunt inofensive, ci conțin nicotină și numeroase substanțe chimice care provoacă dependență și afectează grav plămânii. Datele internaționale arată o creștere rapidă a consumului în rândul adolescenților, grupul cel mai vulnerabil în fața marketingului agresiv și a percepției false că vapatul nu ar avea consecințe grave.

Un pericol deosebit îl reprezintă sindromul EVALI — o afecțiune pulmonară severă, provocată de inhalarea substanțelor toxice din lichidele de vapare. Potrivit specialiștilor, EVALI poate fi mortal în până la 60% dintre cazuri netratate la timp. Spre deosebire de fumătorii clasici, tinerii care folosesc țigări electronice inhalează volume mai mari de substanțe chimice, deoarece aroma plăcută și lipsa mirosului de tutun clasic maschează gravitatea expunerii.

Fenomenul are o amploare alarmantă la nivel global. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății arată că milioane de adolescenți folosesc țigări electronice, mulți dintre ei înainte de a încerca tutunul clasic. În Republica Moldova, medicii avertizează că vapatul devine tot mai popular în școli și licee, iar dependența se instalează rapid, de multe ori fără ca părinții să își dea seama.

Pe termen lung, riscurile nu se limitează la afectarea plămânilor. Expunerea la nicotină în adolescență influențează dezvoltarea creierului, afectează sistemul cardiovascular și crește semnificativ probabilitatea apariției cancerului pulmonar. Tinerii care folosesc aceste dispozitive au, de asemenea, o probabilitate mai mare de a deveni fumători de țigări clasice.

Specialiștii cer intervenții urgente: campanii de informare în școli, reglementarea strictă a vânzărilor și interzicerea publicității mascate care țintește adolescenții. „Vapatul nu e un moft trecător — e o capcană care creează o nouă generație de dependenți”, avertizează pneumologul Oxana Munteanu. În spatele unui design atrăgător și a aromelor dulci se ascunde o industrie de miliarde, construită pe sănătatea tinerilor.