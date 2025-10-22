Europa și Ucraina pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru oprirea războiului

Europa și Ucraina lucrează la un plan de pace în 12 puncte, menit să pună capăt celui mai sângeros conflict pe continent de la Al Doilea Război Mondial încoace. Potrivit surselor Bloomberg, documentul stabilește bazele unui armistițiu negociat, cu scopul de a opri luptele și de a crea condiții pentru stabilitatea regională. Printre prevederile-cheie se numără încetarea focului, înghețarea frontului pe linia actuală și revenirea la un dialog politic sub supraveghere internațională.

Planul include și măsuri umanitare esențiale, cum ar fi întoarcerea copiilor ucraineni deportați în Rusia și schimburi masive de prizonieri de război între cele două părți. Aceste elemente sunt considerate pași obligatorii pentru construirea încrederii reciproce. În paralel, documentul prevede garanții de securitate pentru Ucraina, menite să împiedice repetarea agresiunii ruse și să consolideze arhitectura de apărare a țării.

Un alt pilon important al planului vizează reconstrucția Ucrainei. Proiectele de refacere a infrastructurii vor fi finanțate cu sprijin internațional, printr-un mecanism coordonat de țările G7 și Uniunea Europeană. Sancțiunile împotriva Rusiei vor fi ridicate gradual, în funcție de nivelul de cooperare al Moscovei și de contribuția financiară pe care aceasta o va aduce la reconstrucție.

Din punct de vedere juridic, teritoriile ocupate de Rusia nu vor fi recunoscute oficial, chiar dacă linia frontului va fi înghețată. Această formulă este menită să creeze un echilibru între realitățile de pe teren și principiile dreptului internațional, oferind Ucrainei garanții politice și diplomatice clare. Planul nu înseamnă o capitulare, ci o schemă de tranziție de la război deschis la o soluție negociată, menită să prevină escaladarea.

Pentru a asigura implementarea acordului, ar urma să fie creat un Consiliu pentru Pace, condus de fostul președinte american Donald Trump. Acesta ar supraveghea respectarea angajamentelor și ar media eventualele dispute între Kiev și Moscova. Inițiativa marchează un moment decisiv în eforturile internaționale de a pune capăt conflictului, dar succesul ei va depinde de disponibilitatea reală a celor două părți de a face concesii majore.