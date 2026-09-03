Alexandru Musteața: Crește numărul moldovenilor recrutați prin Telegram de structurile ruse

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a constatat o creștere a numărului cetățenilor moldoveni recrutați prin Telegram pentru a desfășura, la indicația Federației Ruse, diferite acțiuni. O spune directorul SIS, Alexandru Musteața, care precizează că o parte dintre aceștia se află pe teritoriul Republicii Moldova, iar acțiunile pregătite vizează inclusiv Ucraina.

În cadrul unui interviu, Alexandru Musteața a declarat că autoritățile moldovenești cooperează cu structurile din Ucraina pentru identificarea și prevenirea unor astfel de acțiuni. Potrivit lui, instituțiile din cele două țări au desfășurat deja mai multe operațiuni, inclusiv împreună cu Poliția ucraineană.

Directorul SIS a precizat că persoanele recrutate pot primi sarcini aparent simple, precum fotografierea unei clădiri, a unui automobil sau a unei intersecții. Pentru astfel de acțiuni, care pot reprezenta activități de recunoaștere la fața locului, recruților le-ar fi oferite sume de aproximativ 50 de euro.

Alexandru Musteața a avertizat că aceste activități reprezintă un risc de securitate. Potrivit lui, numărul persoanelor implicate este în creștere, chiar dacă, deocamdată, nu se constată o intensificare a acțiunilor propriu-zise pe teritoriul Republicii Moldova. În aceste condiții, în opinia sa, instituțiile responsabile trebuie să fie pregătite pentru eventuale evoluții.