Alexandru Slusari critică PAS: Ipocrizie și lipsă de front proeuropean

Fostul deputat Alexandru Slusari lansează un apel public către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cerând formațiunii de guvernare să renunțe la ceea ce numește o „tactică electorală bolșevistă”.

Într-un mesaj pe rețelele sociale, Slusari a criticat etichetarea oponenților politici drept „mâna Moscovei” sau „piciorul lui Plahotniuc sau Șor”.

„Încercările de a eticheta pe fiecare, care vă critică, drept mâna Moscovei sau piciorul lui Plahotniuc/Șor sunt contraproductive. Voi faceți din oponenți dușmani și, totodată, demonstrați ipocrizie crasă”, a declarat fostul parlamentar.

Slusari acuză PAS că nu a încercat să creeze un front comun larg proeuropean și național, în timp ce pe lista formațiunii de guvernare ar figura persoane care au colaborat anterior cu oligarhul Vladimir Plahotniuc.

„Pe lista PAS merg mai multe persoane, care au colaborat bine-mersi cu Plahotniuc într-o alianță, au stat permanent pe canalele holdingului oligarhului și chiar au susținut candidații lui în alegeri 2019”, a scris Slusari.

El a adăugat că, după 2021, unii reprezentanți ai PAS ar fi protejat „oamenii mafiotului” în funcții de rang înalt și chiar i-ar fi reabilitat politic.

În mesajul lui, fostul deputat a menționat și cazul lui Igor Dodon, care, în opinia sa, ilustrează slăbiciunea reformei justiției.

„Igor Dodon, având un buchet de dosare penale cu multiple probe, după 4 ani de mandat PAS nu are nicio sentință pe niciun dosar”, a spus Slusari.

Acesta a acuzat guvernarea că luptă „furios” cu partidele proeuropene care nu au legături nici cu Kremlinul, nici cu oligarhii, ignorând adevăratele pericole pentru stat.

Slusari a subliniat că în partidele proeuropene extraparlamentare există „oameni profesioniști, care pot guverna țara mult mai profesionist decât mulți miniștri actuali” și care ar putea contribui la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană „cu mai multă demnitate”.