Alexandru Tănase: Circa unul din șapte locuitori ai regiunii transnistrene s-a prezentat la vot

Fostul președinte al Curții Constituționale a Moldovei, Alexandru Tănase, a analizat rezultatele votului locuitorilor din Transnistria la alegerile din Duma de Stat a Rusiei, pe care autoritățile locale le învinovățesc pentru „sprijinul masiv pentru Federația Rusă în rândul locuitorilor din regiune”.

Expertul a scris pe pagina sa de Facebook că, conform datelor administrației transnistrene (care nu pot fi verificate), la vot au participat 51.092 de persoane. Dintre acestea, 39.733, sau 77,76%, ar fi votat pentru Rusia Unită.

„Populația malului stâng al Nistrului și a Benderului este de aproximativ 367.000 de locuitori. În Tiraspol, un oraș cu o populație de aproximativ 129.000 de locuitori, au votat 21.640 de persoane. Aceasta reprezintă aproximativ 16,7% din populația orașului. În Bender, din aproximativ 86.000 de locuitori, au votat 10.503. Aceasta reprezintă aproximativ 12,2%. În Râbnița, din aproape 42.000, au votat 4.845. Aceasta reprezintă aproximativ 11,6%. Desigur, nu este vorba doar de prezența la vot. Printre locuitorii de pe malul stâng se numără și copii, și există și persoane fără cetățenie rusă. Dar cifrele sunt totuși utile. Mai ales când începi să auzi despre dragostea națională, istorică și aparent ereditară a Transnistriei pentru Rusia”, a remarcat avocatul.

El a menționat că, dacă luăm în considerare întreaga populație a regiunii, rezultă că „după mai bine de 30 de ani de construire a Lumii Ruse, echivalentul a aproximativ unul din șapte locuitori ai regiunii s-a prezentat la vot pentru parlamentul rus”.

Tănase a comparat rezultatele referendumului constituțional din Moldova din 2024.

„La acea vreme, 15.526 de alegători din regiunea transnistreană au participat la vot, 5.813 dintre aceștia votând pentru integrarea europeană. Mai mult, nimeni nu a deschis cu grijă secții de votare în apropierea caselor lor pentru acești oameni. Au fost nevoiți să se deplaseze pe malul drept pentru a vota”, și-a amintit Tănase.

Comentând rezultatele votului, el a menționat că numărul alegătorilor reprezintă doar aproximativ 14% din populația totală a regiunii, în timp ce 39.733 de voturi pentru Rusia Unită reprezintă aproximativ 10,8%.

„Zece, opt procente. Ce puteți spune? După mai bine de treizeci de ani de prezență militară rusă și control complet asupra regiunii. După treizeci de ani de propagandă rusească. După distribuirea pașapoartelor rusești. După canalele de televiziune rusești. După nostalgia sovietică cultivată cu grijă. După ce miliarde de metri cubi de gaze s-au transformat într-un instrument politic. După toate acestea – 10,8% din populația regiunii, tradusă în voturi pentru Rusia Unită”, a scris Tănase.

De asemenea, el a menționat că cele 51.000 de persoane care au participat la alegeri „sunt o cifră care seamănă suspect nu cu „poporul Transnistriei”, ci cu perimetrul social care susține regimul transnistrean: oficiali, forțe de securitate, personal militar, angajați ai numeroaselor structuri de stat, familii dependente de buget și întreaga periferie care deservește acest mecanism.”

„Nu pretind că este vorba de aceleași 51.092 de persoane – nu avem astfel de statistici. Dar coincidența este aproape literară. Și dacă priviți aceste cifre în acest fel, imaginea devine și mai izbitoare: la alegerile statului patron au participat în principal cei care beneficiază direct de sistemul pe care l-a creat. O parte semnificativă a restului locuitorilor din regiune pur și simplu nu s-a prezentat”, a concluzionat Tănase.