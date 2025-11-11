Alexandru Tănase consideră foarte importantă poziția UE privind integrarea Moldovei ca și țară unită

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră foarte importantă poziția Uniunii Europene privind integrarea Republicii Moldova în UE ca țară unică.

„Comisia Europeană consideră Republica Moldova ca țară unică, ca teritoriu unic. Acesta este modul în care veți deveni membru al Uniunii Europene. Guvernul dumneavoastră va trebui să lucreze în regiunea transnistreană pentru a asigura fuziunea acestei regiuni cu Republica Moldova, care va adera la Uniunea Europeană. Vă vom ajuta în acest proces”, a declarat Kos, marți dimineață, într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1.

Tănase a atras atenția asupra faptului că „declarația doamnei Kos confirmă o poziție importantă: Uniunea Europeană negociază cu Republica Moldova ca stat unitar în limitele sale recunoscute internațional.

„UE nu desfășoară și nu va desfășura negocieri separate cu administrația de la Tiraspol, iar integrarea regiunii transnistrene este considerată un proces intern de consolidare a Statului Moldovenesc și nu o condiție prealabilă pentru aderare. În practică, aceasta înseamnă că Republica Moldova poate deveni membră a Uniunii Europene chiar și cu acest așa-numit „conflict înghețat”, pe care va trebui să îl reglementeze în continuare în cadrul politicii sale interne și de securitate”, a explicat avocatul.

El a menționat o altă declarație importantă a Martei Kos.

„În trecut, noi, Uniunea Europeană, am reușit să găsim soluții la multe, multe probleme și sunt convins că vom putea face același lucru în ceea ce privește regiunea transnistreană. Vom găsi soluții care nu vor deveni un obstacol în calea aderării țării dumneavoastră la Uniunea Europeană”, a declarat comisarul european.

„Cu alte cuvinte, după aderare, Rusia nu va mai avea un dialog cu Republica Moldova, ci cu Uniunea Europeană. Și acest lucru este crucial”, a comentat Tănase.