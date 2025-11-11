„Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de deputatul Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco, cu comisarul european Marta Kos

Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa „Bulevardul Europei” din municipiul Bălți, un proiect care reflectă deschiderea orașului spre modernizare și valorile europene.

„Am evidențiat disponibilitatea și dorința primarilor din întreaga țară de a implementa proiecte concrete — drumuri, infrastructură, spații verzi, digitalizare. Cred cu tărie că dezvoltarea reală începe de la nivel local, iar parteneriatele directe cu Uniunea Europeană vor aduce rezultate vizibile, sustenabile și benefice pentru fiecare comunitate”, a declarat Elena Grițco după întrevedere.

Deputatul Partidului Nostru a subliniat importanța colaborării directe dintre Uniunea Europeană și primării, pentru ca autoritățile locale să poată accesa rapid și eficient fonduri pentru dezvoltare. Ea a menționat disponibilitatea primarilor din întreaga țară de a implementa proiecte concrete în domenii precum infrastructura, drumurile, spațiile verzi și digitalizarea.

De menționat că primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a participat astăzi la Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Adresându-se edilului orașului, Marta Kos a declarat că prima sa vizită în municipiul Bălți i-a rămas în memorie, mai ales discuția despre dorința autorităților locale de a amenaja un „Bulevard al Europei”. Ea a subliniat că acest subiect a rămas un punct de referință în viziunea sa asupra proiectelor locale care să aducă beneficii concrete orașului și regiunilor din afara Chișinăului.

Amintim că în luna mai Marta Kos a vizitat orașului Bălți. A fost o premieră când un oficial de un asemenea nivel din cadrul Comisiei Europene a vizitat municipiul Bălți.

„Această vizită este și un semnal important: Bălțiul devine tot mai implicat în dialogul cu instituțiile europene. Suntem deschiși pentru cooperare și pregătiți să discutăm proiecte care pot spori nivelul de trai pentru locuitorii noștri”, a declarat atunci Alexandr Petkov.