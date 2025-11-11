Marta Kos: Moldova a făcut cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

În cadrul evenimentului de prezentare a Raportului de extindere 2025, la Chișinău, oficiala a subliniat că progresul este unul semnificativ și consecvent, fapt confirmat de document.

„Moldova a înregistrat progrese pe toate capitolele aquisului comunitar și a reușit să realizeze cel mai rapid proces de screening. Către sfârșitul anului veți fi gata să începeți negocierile pe toate cele șase clustere tematice”, a declarat Marta Kos.

Potrivit eurocomisarei, în 2025, Republica Moldova a reușit să se apropie cel mai mult de UE, inclusiv prin implementarea Planului de creștere. De asemenea, s-a lucrat la planul de reziliență în domeniul energetic, pentru încadrarea în piața energetică europeană. „Acest lucru ne ajută să nu mai permitem Rusiei să ne șantajeze”, a adăugat Marta Kos.

Oficiala a subliniat că alegerile parlamentare din toamnă au reprezentat un succes prin consolidarea scutului democratic, prevenirea cumpărării voturilor, combaterea corupției și rezistența față de războiul hibrid al Rusiei.

„O să vă ajutăm să dezvoltați capacitatea publică și administrativă pentru elaborarea legilor, pentru a asigura calitatea și pregătirea pentru implementare. Transpunerea legilor nu este suficientă, valoarea reformelor va fi testată prin calitatea implementării”, a declarat Marta Kos.