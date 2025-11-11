Directorul Aeroportului, despre negocierile cu Lukoil: În trei zile vom avea un răspuns

Aeroportul Internațional Chișinău negociază aprovizionarea cu combustibil, după ce sancțiunile SUA asupra Lukoil, singura companie care alimentează aeroportul cu kerosen, vor intra în vigoare pe 21 noiembrie. Directorul instituției, Sergiu Spoială, a declarat presei că autoritățile examinează mai multe scenarii pentru a evita orice disfuncționalitate în activitatea Aeroportului.

Potrivit acestuia, sunt implicate și alte entități ale statului, astfel încât zborurile să nu fie afectate. Spoială a precizat că discuțiile decurg bine, iar un răspuns concret ar putea fi anunțat în următoarele trei zile.

„La această etapă pot să vă comunic doar faptul că Aeroportul, de comun acord cu alte entități ale statului, examinează mai multe scenarii menite să nu perturbe procesul de alimentare a aeronavelor cu combustibil. Suntem convinși că vom identifica o soluție, astfel încât acest proces să nu fie blocat în niciun caz”, a declarat Sergiu Spoială.

El a confirmat că Aeroportul a făcut deja o ofertă către compania care asigură furnizarea de combustibil, iar negocierile decurg „foarte bine”.

„Bănuiesc eu că în următoarele trei zile vom avea un răspuns”, a adăugat Spoială.

Reamintim că Statele Unite ale Americii au inclus, pe 22 octombrie, pe lista lor neagră de sancțiuni, două dintre cele mai mari companii petroliere ruse – Rosneft și Lukoil – precum și aproximativ 50 de filiale ale acestora. Ministrul de Finanțe al SUA, Scott Bessent, a declarat că cele două companii „finanțează mașinăria de război a Kremlinului”. Sancțiuni similare împotriva celor două companii petroliere ruse au fost introduse cu o săptămână mai devreme și de către Marea Britanie.

Pe 5 noiembrie, Guvernul a anunțat că este în căutarea unor soluții pentru asigurarea alimentării cu combustibil a Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”, după sancțiunile SUA. Premierul Alexandru Munteanu a precizat că este nevoie de o soluție rezonabilă care să garanteze securitatea și funcționarea Aeroportului, considerat „poarta țării”.

Pe 10 noiembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a confirmat că statul a demarat negocierile cu Lukoil-Moldova pentru preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Chișinău. Oficialul a precizat că autoritățile au realizat deja o serie de acțiuni pentru transferul acestei infrastructuri în proprietatea statului, iar acum responsabilitatea revine companiei ruse, care trebuie să finalizeze procedurile „în regim urgent”.

De menționat că sancțiunile SUA vor intra în vigoare pe 21 noiembrie.