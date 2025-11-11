Stadionul Național, tot pe hârtie: Proiectul nu a ajuns încă la Ministerul Infrastructurii

Pe masa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu există încă un proiect privind construcția stadionul național. Vladimir Bolea susține că e nevoie de mai multe discuții cu ministrul Educației Dan Perciun, dar și de bani pentru studiul de fezabilitate, fonduri care ar trebui incluse în bugetul țării pentru anul 2026.

Nu se știe dacă lucrurile se vor mișca din loc anul viitor în ceea ce privește edificarea stadionului național, proiect anunțat cu mare fast de autorități încă din vara anului 2024.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că în prezent nu există o claritate în ceea ce ține de proiectul Stadionului Național.

„La Ministerul Infrastructurii nu există absolut nimic legat de stadioane la etapa actuală. În fiecare an bugetele se schimbă. În bugetul pentru 2025, acești bani nu au fost prevăzuți.

– Dar pentru 2026?

– La fel. Noi nu avem astfel de proiecte. Nu există un astfel de proiect și discuții la acest capitol. Vor fi eu cu cel mai mare drag, pentru că în realitate tot ce ține de sport, de tineret de promovare este o prioritate pentru Moldova. Și noi vom începe să lucrăm cu ministerul educației, pentru că el este responsabil.

– Adică așteptați o inițiativă de la ministerul educației ?

– Exact. Noi suntem ministerul care implementăm proiectele la celelalte ministere.”, a spus ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea.

„Am avut o discuție cu domnul Bolea la acest subiect. Deci vedem cum reușim în bugetul pentru 2026 să găsim aceste resurse doar pentru acest studiu.”, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun.

Lucrurile s-au împotmolit la studiul de fezabilitate, asta după ce în iunie 2024, Federația Moldovenească de Fotbal a achitat din propriile surse studiul de prefezabilitate, iar rezultatele acestuia au fost prezentate într-o conferință comună cu reprezentanții Guvernului.

„Astăzi, punem temelia unui stadion care nu va fi doar o arenă sportivă, ci un simbol al unității noastre naționale. Aici se vor scrie noi povești de succes, aici vor crește noi eroi, aici vom învăța împreună ce înseamnă să crezi în tine și în echipa ta. La acest stadion vom trăi împreună emoțiile victoriei și vom găsi puterea de a merge mai departe. Construcția stadionului face parte dintr-un efort mai larg al Guvernului, pentru a susține și promova sportul.”, spunea atunci ministrul Educației, Dan Perciun.

Înainte de a construi ceva, este nevoie de un studiu de fezabilitate. Este vorba despre un document care evaluează capacitatea proiectului de a îndeplini anumite cerințe tehnice. De asemenea, tot el conține informații ce susțin rentabilitatea investiției. Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării, Andrei Spînu, spune că cele 10 milioane de lei pentru studiu au fost identificate, înainte de plecarea sa de la minister.

„Când am plecat de la Guvern erau identificate și acele 10 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate din fondul Dezvoltare Național de Dezvoltare Regională. Urmează ca noul Guvern să decidă. Dacă decizia va fi că nu se continuă atunci nu se vor găsi bani. Eu sper ca acest proiect să aibă continuitate. Să fim pregătiți cu studiul de fezabilitate, eventual proiectare și să găsim surse financiare. Dacă vom face lucrurile vorect putem găsi și parteneri privați.”, spunea Andrei Spînu.

Iar fostul prim-ministru, Dorin Recean, a promis personal membrilor echipei naționale de fotbal că Stadionul Național va fi gata în cinci ani.

„În cinci ani vom avea un stadion de categoria 4 UEFA de 20-25 de mii de persoane. Și realist, toate etapele care trebuie să le parcurgem, în cinci ani vom avea un stadion conform standardelor UEFA.”, declarat anterior fostul prim-ministru, Dorin Recean.

Acum lucrurile nu sunt tocmai definitivate și nu există o claritate dacă proiectul va fi dus până la capăt.

„Priorități sunt și altele, dar acesta este unul care trebuie menținut pe agendă. Trebuie să valorificăm oportunitatea instrumentului unui parteneriat-public privat cum s-a făcut în Albania, de exemplu.

– Domnul Perciun a declarat anterior că acele 10 milioane de lei pentru studiul de prefezabilitate nu vor fi alocate în acest an.

– Haideți să avem o discuție și după…

– Dar când?

– Acum nu știu.”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu.

În Parlament, pe lista PAS au acces doi deputați cu trecut sportiv. Vice-campioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, susține că țara noastră ar trebui să aibă un stadion național.

„Evident. Cu siguranță. Asta o să contribuie și la bugetul federațiilor și la bugetul de stat și dezvoltarea Moldovei pe plan internațional.”, a declarat deputatul PAS, Anastasia Nichita.

Și dublul campion al Republicii Moldova la fotbal, Maxim Potîrniche, susține ideea, însă este mai reticent atunci când vine vorba de sursele financiare necesare. Dacă se va ajunge la etapa de construcție a stadionului, costurile ar putea ajunge la aproximativ 85 de milioane de euro.

„Republica Moldova trebuie să tindă să facă un parteneriat public privat. Să regândim acest concept, pentru ca el să aibă o conotație pozitivă, pentru că am mai avut la nivel de stat un parteneriat public privat care nu a dat bine la public. S-a făcut cu anumite încălcări. Trebuie să construim opiective mari de infrastructură sportivă cu ajutorul agenților economici, pentru că acesta este viitorul nostru. Statul nu-și poate permite o asemenea investiție și nu cred că trebuie să o facă.”, a declarat deputatul PAS, Maxim Potîrniche.

Ideea edificării unui stadion național a apărut în vestiarul echipei naționale de fotbal după remiza, scor 1 la 1 cu Albania din noiembrie 2023. Potrivit estimărilor studiului de prefezabilitate, valoarea totală a proiectului de construcție a Stadionului Național este de aproximativ 85 de milioane de euro. Sursele potențiale de finanțare ar putea fi atât din partea Guvernului Republicii Moldova, cât și din partea sectorului privat, dar și a partenerilor externi. Stadionul Național ar urma să fie construit în preajma Arenei Chișinău din orașul Stăuceni, o suburbie a municipiului Chișinău, situată în apropierea sectoarelor Râșcani și Ciocana.