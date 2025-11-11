R. Moldova ar putea câștiga, dacă va reglementa criptomonedele

Republica Moldova ar putea obține avantaje economice importante dacă ar adopta reglementări favorabile pentru criptomonede, susține Olga Tăbârță, expertă în piețele financiare. Potrivit acesteia, monedele virtuale devin tot mai utilizate la nivel global, atât pentru investiții, cât și pentru plăți rapide între companii.

„Dacă la început criptomonedele păreau destinate doar traderilor, acum ele sunt folosite și de persoane obișnuite pentru economii sigure, în special prin stablecoins – echivalente digitale ale dolarului american. Acestea pot fi accesate oricând și nu depind de contracte sau termene fixe, așa cum se întâmplă în cazul depozitelor bancare”, a explicat Olga Tăbârță, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Experta a menționat că mai multe state europene și latino-americane au integrat criptomonedele în economie, oferind sprijin startup-urilor din domeniul blockchain și promovând educația financiară încă din școală.

„Estonia susține companiile blockchain la nivel guvernamental, El Salvador a introdus studierea bitcoinului în școli, iar în Lituania, industria crypto este reglementată și funcționează într-un mediu sigur. Aceste țări beneficiază de investiții noi, locuri de muncă și venituri suplimentare la buget. Moldova ar putea urma un model similar, asigurând totodată un cadru de reglementare clar și sigur pentru cetățeni”, a adăugat Tăbârță.

Specialista recomandă persoanelor interesate de investiții în criptomonede să se informeze temeinic înainte de a acționa.

„Primul pas este investiția în cunoștințe. Domeniul nu este complicat, dar necesită înțelegerea mecanismelor de funcționare. Cel mai bine este să începem cu sume mici și să combinăm teoria cu experiența practică”, a precizat aceasta.

În prezent, Republica Moldova menține restricții stricte privind tranzacțiile cu active virtuale, pentru a preveni fraudele și spălarea banilor. Olga Tăbârță consideră însă că statul ar trebui să creeze o comisie specială pentru supravegherea și reglementarea acestei industrii, care ar putea deveni o sursă importantă de dezvoltare economică.