Din 10 august, magazinele vor fi obligate să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe etichetele de preț

Începând cu 10 august, toate magazinele vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare direct pe indicatorul de preț, în baza modificărilor aduse la legislația cu privire la comerțul interior. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că noile reguli au scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare și mai transparente despre proveniența produselor și de a consolida trasabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție.

Potrivit ANSA, obligația se va aplica atât produselor alimentare preambalate, cât și celor nepreambalate sau ambalate direct la locul vânzării. În cazul produselor preambalate, țara de origine afișată pe indicatorul de preț va trebui să coincidă în totalitate cu informația înscrisă pe etichetă, atunci când aceasta este obligatorie potrivit legislației sau este indicată în mod voluntar de producător.

Pentru produsele nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la cererea cumpărătorului ori preambalate pentru vânzare directă, comercianții vor trebui să indice țara de origine pe baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre comercializare.

Noile prevederi stabilesc și modul în care această informație trebuie prezentată. Țara de origine va trebui indicată prin denumirea completă a statului, iar drapelul poate fi utilizat doar ca element grafic suplimentar. Folosirea exclusivă a drapelului, fără menționarea denumirii țării, va fi interzisă.

Informația va trebui imprimată pe indicatorul de preț sau afișată pe un anunț amplasat în imediata apropiere a produsului, cu caractere având o înălțime de cel puțin 0,3 centimetri.

ANSA recomandă comercianților să actualizeze din timp etichetele de preț și să verifice dacă informațiile afișate la raft corespund cu cele de pe etichetele produselor și cu documentele de însoțire și trasabilitate.

Începând cu 10 august, respectarea noilor cerințe va fi verificată în cadrul controalelor oficiale efectuate de inspectorii ANSA. Operatorii economici care nu vor respecta obligațiile riscă amenzi de până la 4500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12 mii de lei pentru persoanele juridice.