Două persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra Odesei. O mamă care se plimba cu copiii în parc, printre victime

Două persoane au fost ucise, iar alte zece au fost rănite, inclusiv copii, în urma unui atac cu rachete lansat de armata rusă asupra orașului ucrainean Odesa, în noaptea de joi spre vineri. Informația a fost confirmată de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper.

Potrivit oficialului ucrainean, una dintre victime este o femeie care se plimba printr-un parc împreună cu copiii săi în momentul atacului. Copiii au supraviețuit.

În cartierul Hadjibei din Odesa au fost avariate 11 blocuri de locuințe. Autoritățile locale au anunțat anterior că rachetele au provocat distrugeri și la o instituție religioasă, o grădiniță, mai multe automobile și alte obiective de infrastructură civilă.

În raionul Odesa, bombardamentele au distrus și o clădire a unui atelier de reparații auto, unde a izbucnit un incendiu care s-a extins la mașinile parcate în apropiere. Potrivit autorităților, în acest caz nu au fost înregistrate victime.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de înlăturare a urmărilor atacurilor, iar anchetatorii documentează ceea ce autoritățile ucrainene califică drept noi crime de război comise împotriva populației civile.

Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții opt rachete și 130 de drone, inclusiv drone-capcană. Potrivit armatei ucrainene, cinci rachete și 115 drone au fost interceptate de apărarea antiaeriană.