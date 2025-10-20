Dan Dungaciu: Alegerile parlamentare nu au clarificat direcția Moldovei

Dan Dungaciu afirmă că alegerile parlamentare din 28 septembrie nu au reușit să aducă răspunsuri clare la marile dileme ale Republicii Moldova — nici în privința viitorului integrării europene, nici în ceea ce privește dezvoltarea internă a țării.

Potrivit analistului, campania electorală nu a fost una axată pe soluții de guvernare, ci mai degrabă pe teme politice și geopolitice.

„Viitorul guvernării Republicii Moldova nu a fost deloc discutat în timpul campaniei. Alegerile parlamentare au semănat mai mult cu alegeri prezidențiale, dominate de subiecte precum războiul, geopolitica și polarizarea politică”, a declarat Dungaciu.

Expertul consideră că Moldova se află într-o perioadă de incertitudine politică și strategică, iar contextul internațional ar putea influența decisiv următoarele evoluții.

„În acest moment, nu putem spune cine va guverna Republica Moldova și cum. În plus, la nivelul Uniunii Europene nu există o poziție unitară privind momentul în care Republica Moldova și Ucraina vor începe negocierile de aderare. Iar eventualul summit de la Budapesta, unde s-ar putea întâlni Trump și Putin, ar putea aduce evoluții imprevizibile”, a spus el.

Dungaciu a menționat, de asemenea, că problema transnistreană rămâne un obstacol nerezolvat în calea integrării europene:

„Dificultatea nu este regiunea în sine, ci faptul că Moldova și Ucraina doresc să adere la UE având teritorii necontrolate. Este o provocare majoră pentru ambele state.”

Totuși, analistul a remarcat drept un semnal pozitiv faptul că, pentru prima dată, Parlamentul Republicii Moldova are o majoritate constituțională formată din partide care se declară deschise față de Uniunea Europeană – PAS, Democrație Acasă și Partidul Nostru.

În opinia sa, această majoritate ar putea crea premise pentru o eventuală modificare a Constituției, inclusiv în ceea ce privește aderarea la NATO sau apropierea de România.