Nicolae Botgros a refuzat să prezideze ședința Parlamentului

Deși dimineață se arăta „onorat” de propunerea de a deschide prima ședință a noului Parlament, maestrul Nicolae Botgros a decis ulterior să renunțe. Contactat de TV8, viitorul deputat din partea PAS a explicat că motivele sunt de natură personală.

„Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri pe cap, nu o să pot eu să prezidez, cu mare dragoste, dar n-am să pot. Eu mâine trebuia să vin din România, dar am venit azi, fiindcă așa a fost situația, am venit azi, aseară am avut spectacolul la Sala Palatului și trebuia mâine să vin acasă, dar am venit azi, sunt afectat, știți de ce”, a spus artistul.

Într-un interviu oferit în aceeași dimineață pentru Moldova 1, Botgros declara că încă nu era sigur dacă va accepta rolul de președinte al ședinței inaugurale:

„Nu știu încă, am să vorbesc cu domnul președinte Igor Grosu și după asta vom vedea. Eu accept, eu sigur că accept. Nicio problemă, cum să nu accept? Eu îmi fac datoria așa cum își face datoria fiecare om, fiecare cetățean, mai ales că port așa o onoare să fiu parlamentar, să fiu în Parlament. Asta nici nu se discută”.