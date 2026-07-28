Alexandru Tănase: Simpla comasare a primăriilor nu înseamnă reforma administrației locale

Simpla comasare a primăriilor nu înseamnă o reformă reală a administrației publice locale. Noua organizare administrativ-teritorială trebuie proiectată pentru următorii cel puțin zece ani, ținând cont de depopularea satelor și migrația continuă spre orașe și peste hotare.

Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și a fost făcută la dezbaterea publică „Cum se evaluează eficacitatea reformei administrației publice locale: prin costuri, calitatea serviciilor sau nivelul de dezvoltare a teritoriilor?”.

„Dacă acum, în procesul de comasare, vom ajunge să avem mai puține primării care nu își acoperă cheltuielile sau vom avea primării care pur și simplu reușesc să-și acopere serviciile, va însemna aceasta că am făcut o reformă? Eu cred că nu”, a declarat Alexandru Tănase.

Fostul președinte al Curții Constituționale susține că reforma trebuie să pornească de la realitățile demografice și economice, în condițiile în care populația continuă să plece din mediul rural, iar agricultura nu mai poate absorbi forța de muncă de altădată.

„Un sat în care principalul angajator este primăria este un sat falimentar”, a afirmat Alexandru Tănase.

În opinia sa, o soluție ar fi municipalizarea și consolidarea orașelor mici, astfel încât localitățile rurale să fie integrate în centre urbane capabile să atragă investiții și să dezvolte infrastructura.

„Voi susține întotdeauna ideea municipalizării. Este o abordare mai apropiată de viziunea mea și consider că are mai multe perspective, dacă pornim de la tendințele economice de dezvoltare a localităților noastre”, a precizat Alexandru Tănase.

Totodată, el a criticat actuala împărțire administrativă pe raioane, pe care o consideră o moștenire a sistemului sovietic. În opinia sa, termenul „raion” din Constituție nu obligă statul să păstreze această denumire, astfel încât viitoarea organizare administrativ-teritorială ar putea fi bazată pe regiuni sau județe.

„Cred că trebuie să avem curajul să realizăm o reformă îndrăzneață și profundă, să schimbăm complet sistemul și să renunțăm la moștenirea sovietică în ceea ce privește sistemul de împărțire pe raioane”, a spus acesta.

Alexandru Tănase consideră că reforma administrației publice locale este inevitabilă și întârzie de aproximativ două decenii. El a invocat scăderea populației și costurile ridicate ale aparatului administrativ, avertizând că soluțiile parțiale riscă să genereze noi probleme și pledând pentru o reformă amplă, dusă până la capăt.