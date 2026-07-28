Vasile Costiuc: Majorarea tarifelor la gaze influențează și prețurile altor produse

Opoziția parlamentară și extraparlamentară a protestat marți în fața clădirii Legislativului împotriva majorării anunțate a tarifului la gazele naturale. Manifestanții au cerut autorităților să renunțe la scumpire și au solicitat mai multă transparență în procesul de calcul al tarifului. În timpul acțiunii, participanții au scandat lozinci precum „Demisia!” și „Anticipate!”.

Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că protestele trebuie extinse pentru a determina guvernarea să renunțe la majorarea tarifului. Deputatul susține că, în lipsa unei reacții publice, ar putea urma noi scumpiri în toamnă și a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat modul în care au fost gestionate achizițiile de gaze, afirmând că veniturile populației nu au ținut pasul cu creșterea cheltuielilor. Potrivit deputatului, majorarea tarifelor influențează și prețurile altor produse și servicii.

Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor, Diana Caraman, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă pensionarii, susținând că facturile ridicate îi obligă pe unii oameni să aleagă între plata utilităților, alimente și medicamente. Ea a cerut tarife transparente și accesibile.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la extinderea protestelor în localitățile din țară și a pledat, la rândul său, pentru alegeri anticipate.

Protestul are loc la câteva zile după manifestația organizată în fața ANRE, unde opoziția a contestat cheltuielile incluse în calculul noului tarif. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a respins acuzațiile și a declarat că discuțiile trebuie purtate pe baza datelor și cifrelor.

ANRE a propus un tarif de 18,80 lei pentru un metru cub de gaze, fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Pentru consumatorii casnici, prețul ar urma să ajungă la 20,30 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul de administrație al ANRE.