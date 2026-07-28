Magistrala de apă Chișinău–Strășeni–Călărași avansează: Peste 46 km, construiți

Peste 46 de kilometri de conductă au fost deja construiți pe magistrala de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de apă din Moldova Centrală. Lucrările continuă pe toate cele trei sectoare ale traseului, cu implicarea mai multor echipe de muncitori și specialiști.

Echipa de implementare a proiectului monitorizează permanent calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuție și progresul înregistrat în teren.

„În prezent, șapte echipe lucrează simultan pe diferite segmente ale traseului, unde sunt instalate conducte magistrale din fontă ductilă cu diametre cuprinse între 400 și 600 de milimetri. La Tuzara sunt în desfășurare lucrările de finalizare a stației principale de pompare – o componentă esențială a viitorului sistem de alimentare cu apă, care va asigura presiunea și debitul necesar pentru transportarea apei către consumatori. În perioada următoare urmează să înceapă lucrările pe segmentul Tuzara–Călărași”, explică Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

De asemenea, în localitatea Bucovăț, echipele montează conducta DN500 mm, iar din cauza nivelului ridicat al apelor subterane sunt realizate lucrări continue de evacuare a apei din tranșee, pentru instalarea conductelor în condiții sigure. Totodată, la Sireți continuă montarea conductei prin zona intravilană, iar la Vatra sunt finalizate lucrările pe strada Feroviarilor.

„Pe lângă instalarea conductelor, constructorii desfășoară lucrări pentru realizarea căminelor, blocurilor de ancorare și rezervoarelor – elemente necesare pentru funcționarea sigură și eficientă a întregului sistem. O etapă importantă este și testarea rețelei deja construite pe sectorul Chișinău–Strășeni, înainte de punerea în funcțiune a magistralei”, indică sursa citată.

La finalizarea proiectului, magistrala cu o lungime de aproximativ 53 de kilometri va asigura accesul la apă potabilă sigură pentru zeci de mii de locuitori din raioanele Strășeni și Călărași, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață și la dezvoltarea durabilă a regiunii.

Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sprijinul Guvernului Federal German, prin Banca de Dezvoltare KfW.