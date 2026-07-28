Renato Usatîi: „Se votează cu ochii închiși” în ultimele ședințe ale Parlamentului

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat modul în care majoritatea parlamentară PAS adoptă proiectele de lege în ultimele zile ale sesiunii legislative, acuzând că zeci de inițiative sunt votate în grabă, fără ca deputații să aibă suficient timp pentru a le examina.

În cadrul unei declarații de presă, Usatîi a afirmat că ritmul accelerat al activității Parlamentului înainte de vacanța parlamentară afectează calitatea procesului legislativ.

„Cu doar câteva zile înainte de vacanța parlamentară se votează zeci de legi. Ni se spune că deputații pot citi câte o mie de pagini în 24 de ore, ceea ce este o aberație”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Acesta a amintit că, la începutul sesiunii parlamentare, a propus organizarea a două ședințe plenare pe săptămână, astfel încât proiectele de lege să fie examinate pe parcursul întregii sesiuni, și nu concentrate înainte de încheierea acesteia.

„Am propus să avem două ședințe pe săptămână, ca să muncim cu adevărat. Propunerea nu a fost acceptată. Acum, înainte de vacanță, se organizează două sau chiar trei ședințe doar pentru a crea impresia că Parlamentul lucrează intens”, a spus Usatîi.

Potrivit acestuia, reprezentanți ai majorității i-ar fi invocat, neoficial, faptul că unii deputați locuiesc în afara municipiului Chișinău, ceea ce ar îngreuna participarea la două ședințe săptămânale.

Renato Usatîi susține că adoptarea unui număr mare de proiecte într-un interval scurt de timp afectează calitatea actului legislativ.

„Se votează cu ochii închiși. De multe ori nici deputații nu înțeleg ce votează. Astfel ajungem ulterior la crize și la decizii greșite”, a declarat acesta.

Liderul Partidului Nostru a mai afirmat că aglomerarea ordinii de zi înainte de încheierea sesiunii parlamentare ar urmări să creeze impresia unei activități legislative intense atât în fața cetățenilor, cât și a partenerilor europeni de dezvoltare.