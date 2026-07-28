Achitau 2.000 euro pentru a ajunge în UE: O rețea de migrație ilegală, destructurată

Poliția de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Ungheni, a destructurat o rețea criminală specializată în organizarea migrației ilegale către statele Uniunii Europene. În urma investigațiilor, trei moldoveni, bănuiți că făceau parte din gruparea infracțională și aveau roluri de a organiza transportarea și trecerea ilegală a migranților peste frontiera de stat, au fost reținuți.

Cercetările au scos la iveală și modul de operare al acesteia. Astfel, s-a stabilit că membrii rețelei identificau și preluau migranți, organizau transportarea acestora către zona de frontieră și coordonau traversarea clandestină a râului Prut, contra unor sume de bani.

În baza informațiilor operative, una dintre acțiunile documentate a avut loc la sfârșitul lunii mai, în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, unde au fost depistați trei cetățeni ai Republicii Sri Lanka – o femeie și doi bărbați – care urmau să traverseze ilegal frontiera spre România. Aceștia, fiind transportați organizat până în apropierea râului Prut și urmau să achite câte 2.000 de euro fiecare pentru a ajunge în state ale Uniunii Europene.

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație, desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu suportul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub conducerea Procuraturii Ungheni, au condus la identificarea și reținerea membrilor rețelei.

Cei trei suspecți, cu vârste între 24 și 30 de ani, sunt cercetați penal pentru organizarea migrației ilegale. Doi dintre aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, iar al treilea în arest la domiciliu. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere, conform prevederilor legale.