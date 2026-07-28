Elena Grițco: 60% din costul anual pentru chiria clădirii Energocom, inclus în tariful la gaze

Vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco, cere explicații de la reprezentanții Energocom și ANRE privind cheltuielile pentru chiria sediului și modul în care acesta a fost selectat. Potrivit deputatei, aproximativ 60% din costul anual de peste cinci milioane de lei pentru chiria clădirii Energocom este inclus în tariful la gaze naturale achitat de consumatori.

Totodată, parlamentara subliniază că procedura de selectare a sediului companiei ar fi fost realizată fără organizarea unei licitații, fiind colectate doar mai multe oferte.

În cadrul audierilor parlamentare, reprezentanții companiei au confirmat că nu a fost organizată o licitație propriu-zisă, ci au fost analizate mai multe oferte, iar cea mai ieftină a fost aleasă. Totodată, reprezentantul ANRE a declarat că o parte din cheltuielile pentru chirie au fost incluse în tarif.

Fiind întrebați cât costă anual chiria oficiului Energocom, reprezentanții companiei au precizat că spațiul are o suprafață de 2.630 de metri pătrați, iar chiria este de 11 euro pentru un metru pătrat. Potrivit calculelor prezentate de deputată, costul anual al chiriei se ridică la aproximativ 5,2 milioane de lei.

De asemenea, membrii ANRE au subliniat că aproximativ 60% ar fi fost a fost inclusă în tariful pentru consumatori.

Precizările vin în contextul disputelor privind cererea de majorare a prețului la gazele naturale. ANRE a propus un tarif de 18,80 lei pentru un metru cub de gaze, fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Pentru consumatorii casnici, prețul ar urma să ajungă la 20,30 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul de administrație al ANRE.