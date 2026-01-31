Ninsori și polei pe drumurile naționale. Drumarii rămân mobilizați

Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în prezent, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În regiunile de Nord, Centru și Sud se înregistrează ninsori, iar carosabilul este umed, cu porțiuni afectate de polei și ghețuș.

În ultimele șase ore, drumarii au intervenit în toate regiunile țării, cu prioritate pe traseele M1, M2, M3, M5, R1, R2, R6, R26, R30 și R31. Pentru prevenirea alunecărilor, au fost împrăștiate aproximativ 755 de tone de material antiderapant, fiind mobilizate 88 de utilaje și 57 de muncitori rutieri.

Echipele din teritoriu rămân în teren și acționează permanent pentru menținerea siguranței circulației, intervențiile fiind realizate preventiv sau operativ, în funcție de evoluția situației.

Administrația Națională a Drumurilor monitorizează constant starea drumurilor naționale și va furniza informații actualizate pe măsură ce datele sunt disponibile. Șoferii sunt îndemnați să se informeze din timp despre condițiile de trafic, să respecte recomandările autorităților și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Totodată, din cauza poleiului, a variațiilor de temperatură și a intensificărilor de vânt, există riscul ruperii ramurilor copacilor, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiți să evite parcarea sub arbori.

Pentru informații privind starea drumurilor naționale sau pentru solicitarea intervenției drumarilor, Serviciul Operativ al AND poate fi contactat non-stop la numerele (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.