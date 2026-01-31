Republica Moldova, în beznă: Anunțul autorităților

Cea mai mare parte a municipiului Chișinău este deconectat de la energie electrică, anunță edilul Ion Ceban. De asemenea, și alte localități au rămas fără lumină din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, dar și a vremii nefavorabile.

„De urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a subliniat edilul.

În multe zone, troleibuzele staționează.

„Din cauza întreruperilor de energie electrică, este afectată circulația troleibuzelor pe mai multe rute. În prezent, mai multe unități de transport staționează, iar pe anumite itinerare se înregistrează întârzieri și dereglări ale graficului de circulație. Echipele responsabile sunt în teren pentru remedierea situației, iar circulația va fi reluată treptat, imediat ce alimentarea cu energie electrică va fi restabilită”, informează Regia Transport Electric Chișinău.

Potrivit Centrului Național de Gestionare a Crizelor, deconectările s-au produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Ministerul Energiei al Republicii Moldova a solicitat operatorilor de distribuție intervenții urgente pentru remedierea situației. Revenim cu o actualizare la nivel național la ora 12:00”, se arată în comunicat.

Pe de altă parte, ministrul Energiei menționează că, din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, în această dimineață a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.

„Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situației, în unele localități tensiunea deja fiind restabilită. Vom reveni în scurt timp cu informații suplimentare”, a scris ministrul.

În context, Premier Energy Distribution menționează că operatorul de transport și operatorii de distribuție lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică.

„Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică.”