Pană de curent masivă în Republica Moldova: Sistemul energetic, afectat de atacurile din Ucraina

Republica Moldova a rămas parțial fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, după o cădere de tensiune pe linia strategică de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Defecțiunea tehnică a fost provocată de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, în contextul conflictului în desfășurare care vizează infrastructura energetică a țării vecine.

Autoritățile subliniază că întreruperile masive nu au nicio legătură cu condițiile meteorologice, ci sunt o consecință directă a vulnerabilității sistemului nostru, interconectat cu cel ucrainean. Atât timp cât țintele energetice din Ucraina rămân sub asediu, riscul de deconectări în cascadă pe teritoriul Republicii Moldova va persista, afectând stabilitatea livrărilor către consumatorii casnici și agenții economici.

Ca soluție pe termen lung pentru ieșirea din această criză de securitate, experții și oficialii mizează pe urgentarea proiectelor de interconectare cu România. De asemenea, se pune accent pe necesitatea construirii unor capacități proprii de producție a energiei electrice, adaptate bugetului național, pentru a reduce dependența de rețelele externe aflate în zone de risc.

În ciuda incidentului de astăzi, situația este monitorizată de operatorii de sistem, iar cetățenii sunt îndemnați să păstreze calmul. Echipele tehnice lucrează pentru restabilirea completă a tensiunii, în timp ce autoritățile dau asigurări că se fac eforturi pentru securizarea treptată a independenței energetice a țării.