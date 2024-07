‘Am pile că e și mama acolo’

O proaspăt absolventă de liceu știe exact ce are de făcut în viață. Asta dacă, desigur, va lua examenul de Bacalaureat, unde speră că o să primească nota 5, nota minimă de trecere. Nu îi trebuie altceva pentru planurile sale. Știe că va da la Facultatea de Medicină, unde va intra pe locurile cu bani și va ajunge medic, la fel ca mama ei. Nu că ar fi pasionată de această ocupație, dar tânăra se laudă că „are pile’ și că se va lua după mama sa, pentru că oricum nu este pasionată de niciun domeniu, în general și tot ce îi place este să stea – după cum ea însăți mărturisește.

**Reporter:** Bună, cum a fost la examen? **Elevă:** Subiectul 1 a fost greuț. Greuț, așa și-așa. Subiectul 2 l-am făcut perfect și subiectul trei a fost ‘mmm…’

**Reporter:** Ce notă crezi că vei lua? **Elevă:** 5.

**Reporter:** Ești mulțumită cu nota 5? **Elevă:** Da, că la română am făcut bine. La geografie iau mai mult și aia e, iau BAC-ul **Reporter:** Ce vrei să faci după terminarea liceului? **Elevă:** Mă duc pe Medicină, sper, dacă-l iau. **Reporter:** Mergi la Medicină? **Elevă:** Da. **Reporter:** Cu nota 5? **Elevă:** Da, trebuie doar să iau BAC-ul. Mă duc la locuri cu bani. Trebuie doar să iau BAC-ul gen. **Reporter:** De ce alegi Medicina? **Elevă:** Că e și mama acolo, mă ia după ea și de-aia. Nu că-mi place mie neapărat, dar e și mama acolo și am pile. **Reporter:** Dar nu e mai ok să faci ceva de care ești pasionată? **Elevă:** Păi nu sunt pasionată de absolut nimic. De-aia nu știu și mă iau după mama. **Reporter:** Tu ce faci în timpul liber? **Elevă:** Stau. **Reporter:** Trebuie să ai o pasiune… **Elevă:** Mă plimb, stau și…atât. Nu prea fac nimica eu. **Reporter:** Și nu te plictisești? **Elevă:** Ba da, e plictisitor. **Reporter:** Ce mesaj le transmiți celor care dau bacul acum? **Elevă:** Sper că n-ați scris ‘Ion’. Va pica poezia anul viitor, 100%.

