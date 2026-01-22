Oamenii din satele din nordul țării, despre UE și aderare: O șansă bună pentru noi

În contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, echipa TVN a întrebat locuitorii din mediul rural din nordul țării ce știu și ce cred despre Uniunea Europeană.

Răspunsurile sunt diferite și reflectă atât lipsa de informare, cât și speranțe sau dezamăgiri legate de traiul de zi cu zi. Pentru unii, Uniunea Europeană rămâne un concept îndepărtat.

„Nu înseamnă nimic. Pensia ne este mică, totul se scumpește pe ce să plătim, cu ce să trăim.”

„Noi suntem tare departe de Uniunea Europeană. Uite am fost în Germania, în Franța, am văzut tot ce se petrece acolo, dar la noi asta nu va fi, trebuie încă tare mult timp să treacă ca și la noi să fie așa. Trebuie mai întâi de la conducere. E drept și noi vedem ce se petrece, am fost prin țările celea, am lucrat și am primit și bani și am trimis acasă și banii care îi făceam acolo, nu ne ajung aici.”

„Eu de exemplu, părerea mea cum a fost cu Uniunea Sovietică așa doresc să fie până la urmă, mi-a fost bine și vreau așa, nimic altceva.”

În același timp, unii privesc integrarea europeană ca pe o șansă, mai ales pentru generațiile tinere. Aceștia spear că apropierea de Uniunea Europeană ar putea ajuta economia, chiar dacă drumul este unul dificil.

„O șansă de a avea o viață mai fericită, o șansă pentru nepoții mei. Copiii de-acuma am doi în România, unul încă e aici. Dar totuși e o șansă bună pentru noi. Depinde de conducerea noastră, dacă ea va fi exigentă vom avea și rezultate. Totul de ei depinde.”

„Un bine la o vreme de nevoie. Este o vorbă în popor prietenul la nevoie se cunoaște. Astăzi noi toți dorim să trăim mai bine, să fim îndestulați. Într-un fel sau altul se împlinesc acele gânduri.”

„Eu cred că da, dacă vom ajunge. Va pleca tineretul peste hotare, ar face un ban mai ușor. Se va ridica (n.r economia), dacă tineretul va pleca și vor reveni acasă și vor investi, probabil se va ridica.”

La 23 iunie 2022, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis să-i acorde statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.