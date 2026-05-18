Ambasadorul agreat al Federației Ruse, convocat de dimineață la MAE

Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat în această dimineață, 18 mai, la Ministerul Afacerilor Externe, în legătură cu încălcarea ilegală a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot pe 13 mai.

Oficialul nu a făcut declarații pentru presă.

Ministerul de Externe precizează că, în cadrul întrevederii, partea moldovenească a transmis o notă de protest față „de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale.

Astfel, MAE a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.

Amintim că, cel mai recent incident cu încălcarea spațiului aerian al țării noastre s-a produs pe 13 mai. Atunci o dronă a traversat mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării.

Totodată, oficialul rus a fost convocat la MAE și pe 17 martie, la scurt timp după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina, care, potrivit autorităților moldovene, au provocat contaminarea Nistrului cu produse petroliere. În cadrul întrevederii, oficialii moldoveni i-au prezentat probe de apă prelevate din râu și i-au înmânat o notă de protest.