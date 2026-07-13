Ambasadorul Germaniei, despre criticile în adresa sa: Reacțiile m-au surprins

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, se declară surprins de criticile apărute în spațiul public la adresa sa, după ce a făcut declarații prin care a pus la îndoială existența unei singure limbi și a unei singure identități între Republica Moldova și România.

„Reacțiile vehemente la ultimul minut din interviul acordat jurnalistului Vitalie Călugăreanu m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate și mai multă precizie”, a declarat diplomatul german într-o înregistrate video expediată pe adresa redacției jurnal.md.

Ambasadorul a precizat în limba română că urmează să poarte discuții pentru „a înțelege mai bine” reacțiile din spațiul publice.

„În zilele următoare îmi propun să port discuții pentru a înțelege mai bine îngrijorările pe care le-am provocat. Am vorbit cu respect deplin de țara gazdă Republica Moldova și față de toți cetățenii săi. Și sper că acest lucru va fi înțeles ca atare”, mai spus Hubert Knirsch.

Declarațiile care au scandalizat opinia publică au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. Ambasadorul german a fost solicitat de jurnalistul Vitalie Călugăreanu să spună dacă Unirea cu România ar fi o soluție în cazul în care parcursul european al Republicii Moldova este blocat.

Diplomatul german a menționat că decizia aparține exclusiv Republicii Moldova și României, dar a adăugat că „pune sub semnul întrebării” faptul că Republica Moldova și România au aceeași limbă, aceeași religie”.

„Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”, a spus el.