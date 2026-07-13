Ucraina a lovit adânc în teritoriul Rusiei: incendiu uriaș după un atac masiv în Stavropol și panică majoră la Moscova

Războiul dintre Rusia și Ucraina capătă proporții de o violență extremă după ce forțele ucrainene au lansat un atac masiv cu drone care a străpuns sistemele de apărare ale Kremlinului.

Un incendiu uriaș a izbucnit într-o zonă industrială strategică din sud-vestul Rusiei, în timp ce un roi de drone sinucigașe a provocat panică la Moscova, forțând armata rusă să intervină de urgență în miez de noapte.

„Un atac al dronelor inamice în apropiere de Stavropol este respins. Atacul a declanșat un incendiu în zona industrială a satului Veazniki, din districtul Șpakovski”, a scris guvernatorul Vladimir Vladimirov pe Telegram, potrivit Le Figaro.

El a adăugat că până acum nu au fost raportate victime.

Atac de amploare la porțile Moscovei: 11 drone interceptate de urgență

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a raportat că 11 drone au fost doborâte peste noapte în timp ce se îndreptau spre capitală.

Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, vizând în special infrastructura de hidrocarburi, în încercarea de a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.

Patru ani de război sângeros fără nicio soluție diplomatică

Rusia, la rândul ei, continuă să atace Ucraina zilnic, la mai bine de patru ani de la începerea celui mai grav conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, care până acum nu a avut nicio soluție diplomatică.