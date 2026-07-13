Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale

Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiica căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life MD Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorei.

Alexandru, tatăl tinerei, a spus pentru Life MD Documentary că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg din sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spune ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale.

„În capul meu mă gândeam că gata, e sfârșitul meu”, povestește tânăra.

După incident, fata spune că nu a povestit imediat familiei despre cele întâmplate, de teama că nu va fi crezută și că va fi judecată de cei din jur.

„Eu pur și simplu m-am temut că nu mă va crede nimeni, că nu voi fi înțeleasă și cumva tot eu voi ieși vinovată”, afirmă aceasta.

În cele din urmă, adolescenta le-a mărturisit părinților ce s-ar fi întâmplat, iar familia a sesizat Poliția. Tatăl spune că a avut încredere că ancheta va clarifica circumstanțele cazului și îi va trage la răspundere pe cei responsabili.

Potrivit lui Alexandru, fiica sa a fost supusă unei expertize medico-legale și unei evaluări psihologice preliminare, însă ulterior dosarul a fost clasat. Avocații familiei susțin că decizia a fost luată după ce nu a fost efectuată o expertiză psihiatrică complexă, în timp ce apărarea consideră că o astfel de investigație nu era justificată în cazul unei minore aflate într-o stare psihologică vulnerabilă.

„Nu există niciun temei legal pentru ca această cauză penală să fie clasată”, afirmă avocata Cristina Mihalachi.

Tatăl adolescentei susține că, după clasarea dosarului, fiica sa ar fi continuat să fie intimidată și hărțuită. El afirmă că fata și prietenul acesteia ar fi fost ulterior agresați de un grup de tineri, printre care s-ar fi aflat și băiatul pe care îl acuză de viol. Potrivit actelor medicale prezentate în documentar, adolescenta a suferit un traumatism cranio-cerebral închis.

Nemulțumit de modul în care au evoluat anchetele, Alexandru spune că a revenit din Federația Rusă pentru a discuta cu unul dintre tinerii despre care credea că încearcă să influențeze martorii. Întâlnirea s-a transformat într-un conflict, în urma căruia bărbatul a fost sancționat contravențional și amendat cu 1.750 de lei.

Alexandru susține însă că, deși a achitat amenda, ulterior s-a trezit și cu un dosar penal pentru huliganism. „Mi s-a spus că s-a pornit o cauză penală pe numele meu”, afirmă acesta.

Avocații săi invocă principiul „non bis in idem”, potrivit căruia o persoană nu poate fi sancționată de două ori pentru aceeași faptă, și susțin că dosarul penal ar trebui încetat.

Alexandru mai afirmă că doi procurori i-ar fi cerut, în momente diferite, bani pentru clasarea dosarului de huliganism. El susține că prima sumă solicitată ar fi fost de 1.200 de euro, iar ulterior i s-ar fi cerut 2.000 și apoi 5.000 de euro. Aceste acuzații nu sunt însoțite de probe prezentate public și nu au fost confirmate de autorități.

„Dacă într-adevăr este adevărat că procurorul a pretins anumite mijloace bănești pentru ca să claseze cauza penală și așa mai departe… Deci eu desigur că o să avansez pe această filieră ca să depunem demersurile corespunzătoare la instituțiile abilitate pentru a fi făcută o anchetă corespunzătoare”, spune avocatul bărbatului, Victor Coda.

În materialul jurnalistic se menționează că unul dintre procurorii vizați de acuzații a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor apărarea reputației sale profesionale, calificând acuzațiile drept o campanie de denigrare.

Potrivit lui Alexandru, pe 24 februarie 2026, pe numele lui a fost emis un mandat de arest preventiv, iar ulterior aceeași măsură a fost dispusă și în privința fratelui său. Bărbatul afirmă că se ascunde de autorități și trăiește cu teama că va fi reținut.

Echipa Life MD Documentary a solicitat și poziția tânărului acuzat de viol. Acesta a refuzat să comenteze acuzațiile formulate împotriva sa.

La câteva zile după realizarea interviului cu familia, Procuratura Generală a anulat ordonanța de scoatere de sub urmărire penală și de clasare a procesului penal în dosarul privind presupusa agresiune sexuală și a dispus reluarea urmăririi penale.

Întreaga poveste o puteți descoperi mai jos: