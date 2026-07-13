Imagini șocante de la căutările din iazul Dănceni: Oamenii legii au scos din apă un picior de om legat cu o cărămidă

Un picior de om, legat cu o cărămidă, ar fi fost scos din iazul Dănceni în timpul căutărilor desfășurate de oamenii legii, după alerta dată pe 12 iulie de un pescar. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

„Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, stabilind mai multe părți componente ale corpului uman. La această etapă, la fața locului activează experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, medicul legist și polițiștii din cadrul grupului operativ de investigații, care întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor cazului. Poliția vine cu apel către cetățenii care au rude dispărute de mai multă vreme, dar despre care nu au fost anunțați oamenii legii, pentru a eficientiza identificarea”, se arată într-un comunicat.