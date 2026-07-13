Constantin Cuiumju va sesiza PG privind costul auditului datoriei Moldovagaz

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, susține că există neconcordanțe între informațiile oficiale și declarațiile publice privind costul auditului datoriei istorice a Moldovagaz și anunță că va sesiza Procuratura Generală pentru a verifica modul în care au fost cheltuiți banii publici.

Potrivit parlamentarului, un răspuns primit de la Agenția Proprietății Publice indică faptul că auditul a costat 800.000 de euro. În același timp, fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, ar fi declarat public că valoarea totală a auditului s-a ridicat la 1,15 milioane de euro.

„Agenția Proprietății Publice îmi răspunde oficial că auditul datoriei Moldovagaz a costat 800.000 de euro. În schimb, fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, declara public că valoarea totală a ajuns la 1.150.000 de euro. Diferența este de 350.000 de euro. Cine spune adevărul?”, a afirmat Constantin Cuiumju.

Deputatul a mai declarat că, deși Guvernul a anunțat că recunoaște doar 8,6 milioane de dolari din pretinsa datorie de 709 milioane de dolari a Moldovagaz, în evidențele contabile ale companiei ar continua să figureze întreaga sumă.

„Mai grav este că, deși Guvernul a anunțat că recunoaște doar 8,6 milioane de dolari din pretinsa datorie de 709 milioane de dolari, în contabilitatea Moldovagaz continuă să figureze întreaga sumă. Iar statul încasează impozite calculate ca și cum datoria ar fi de 709 milioane”, a declarat parlamentarul.

Cuiumju a precizat că a solicitat informații oficiale de la Agenția Proprietății Publice, Moldovagaz și Serviciul Fiscal de Stat, iar răspunsurile primite, în opinia sa, ridică noi semne de întrebare privind gestionarea dosarului.În acest context, deputatul a anunțat că va sesiza Procuratura Generală pentru a verifica costul real al auditului, modul în care au fost cheltuiți banii publici și aplicarea concluziilor rezultate în urma acestuia.