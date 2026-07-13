MAE: Drona căzută la Copanca a încălcat grav spațiul aerian al Moldovei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), care a survolat teritoriul țării și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat.

Potrivit instituției, incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina. MAE califică survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova drept „o încălcare gravă și inacceptabilă”.

Ministerul subliniază că acest nou incident demonstrează încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova și a întregii regiuni.

„Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări”, notează instituția.

În această dimineață autoritățile au anunțat că un aparat de zbor de mici dimensiuni a căzut noaptea trecută la periferia localității Copanca și a explodat după impactul cu solul, provocând un incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime, iar instituțiile competente continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.