Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost ucis Boris Nemțov

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a participat vineri la ceremonia de comemorare a lui Boris Nemțov, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai președintelui Vladimir Putin.

Evenimentul a avut loc pe podul Bolșoi Moskvorețki, în apropierea Kremlinului, locul unde Boris Nemțov a fost împușcat mortal în spate, în seara zilei de 27 februarie 2015, la câteva sute de metri de sediul administrației prezidențiale ruse.

La 11 ani de la asasinat, locuitori ai Moscovei și mai mulți ambasadori ai statelor europene au depus flori la locul tragediei. Alături de reprezentantul României au fost prezenți ambasadorii Marii Britanii, Franței, Cehiei, Olandei, Lituaniei, Poloniei, Letoniei, Estoniei, Spaniei și Germaniei.

Diplomații au adus un omagiu politicianului rus, într-o acțiune desfășurată sub supravegherea forțelor de ordine. La fața locului s-au aflat numeroși jurnaliști și polițiști. Autoritățile nu au împiedicat depunerea de flori până la momentul relatării presei, însă au verificat pașapoartele unor persoane prezente la ceremonie, cu excepția ambasadorilor. De asemenea, prin megafoane, participanților li s-a cerut periodic să nu obstrucționeze circulația pe pod.

Potrivit relatărilor jurnaliștilor ruși, în zonă nu au fost observați trecători ocazionali în timpul ceremoniei.

Boris Nemțov, fost vicepremier al Rusiei și critic vocal al Kremlinului, a fost asasinat în 2015, crima provocând reacții internaționale și rămânând unul dintre cele mai simbolice episoade ale opoziției ruse contemporane.