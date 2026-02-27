Vladimir Bolea, întâlnire controversată la Guvern cu fiul unui oligarh decorat de Putin

Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut o întrevedere oficială la sediul Guvernului cu omul de afaceri și interpretul Emin Agalarov. Evenimentul a atras reacții critice în spațiul public și media, fiind vizate în special legăturile de familie ale invitatului cu Vladimir Putin.

Controversa a fost alimentată de istoricul familiei Agalarov și de legăturile documentate ale acesteia cu președintele rus Vladimir Putin. Jurnalistul pro-guvernamental Alexandru Cozer a criticat dur întâlnirea lui Bolea cu oligarhul lui Putin, reamintind că tatăl lui Emin, miliardarul Aras Agalarov, a fost decorat personal de Vladimir Putin cu „Ordinul de Onoare”. Mai mult, numele familiei a apărut anterior în investigații internaționale privind interferențele în procesele electorale din Statele Unite.

Indignarea criticilor vizează nu doar prezența lui Agalarov pe principala scenă a țării, Arena Chișinău, ci mai ales legitimitatea oferită acestuia de către un membru marcant al Cabinetului de Miniștri și al Partidului de guvernământ.