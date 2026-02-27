Complicele lui Ciochină, găsit vinovat că l-a ajutat să ascundă urmele accidentului: Medicul Andronache, condamnat la 2 ani de închisoare, a fost dat în căutare

Ion Andronache, complice al lui Nicanor Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului în urma căruia a decedat Mihăiță, un băiat de 14 ani, a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu executarea pedepsei pentru o perioadă de 6 luni.

Conform Procuraturii, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 6 luni cu executare și pe al doilea inculpat, care l-a ajutat pe fostul primar, care a fugit de la fața locului, să creeze impresia falsă că nu mașina dânsului ar fi fost implicată în accident (i-a montat altei mașini de același model plăcuța de înmatriculare a celei ce l-a lovit mortal pe adolescent). Potrivit sentinței, acesta a fost condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendarea parțială a executării ei, astfel încât doar 6 luni ar urma să fie executate în închisoare. Între timp, acesta a fost anunțat în căutare, așa cum prelungirea arestului în privința acestuia solicitată de procurori nu a fost satisfăcută de judecătorul de instrucție. Așadar, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să conteste la Curtea de Apel blândețea acestei pedepse penale pronunțate de Judecătoria Chișinău.

Sentința a fost pronunțată astăzi, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco, din cadrul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.