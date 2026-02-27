După carnea de pasăre, și laptele în vrac din Ucraina intră sub control total la frontieră: Fiecare lot va fi testat la medicamente

Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse controalelor la punctele de trecere a frontierei. Decizia este prevăzută în Ordinul nr. 94, emis la 23 februarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Noul act normativ abrogă prevederile punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 ianuarie 2026 și stabilește o formulare actualizată referitoare la procedura de control.

„Se pune în sarcina Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor monitorizarea și prelevarea probelor cu o periodicitate de 100%, pentru loturile importate de lapte în vrac din Ucraina, pentru investigații la determinarea reziduurilor de medicamente din Grupa A2c Nitroimidazole”, se arată în ordinul instituției.

La sfârșitul lunii ianuarie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și a produselor derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina. Potrivit instituției, măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, cu scopul de a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și de a permite comercializarea exclusivă a produselor alimentare sigure.