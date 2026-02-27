Dosarul Eurasia: Instanța acordă termen până pe 6 martie pentru demersuri

Ședința de judecată în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea organizației Eurasia drept extremistă a fost amânată. Magistrații Curții de Apel Centru au acordat, vineri, părților termen până pe 6 martie pentru a prezenta toate demersurile ce țin de examinarea cauzei.

Documentele urmează să fie comunicate participanților la proces, pentru a le permite să le studieze și să-și prezinte poziția în cadrul următoarei ședințe, stabilită pentru 20 martie.

La inițierea procesului de judecată SIS nu a oferit detalii, însă „Eurasia” este vizată într-un raport al instituției despre imixtiunea externă în procesele electorale din 2024. Documentul indică exercitarea influenței străine asupra Republicii Moldova prin „platforme, agenți de influență și instrumente tipice unei imixtiuni hibride”, printre care entitatea „Eurasia”, Blocul „Victorie” și grupul criminal organizat „Șor”, susținut de persoane aflate sub sancțiuni internaționale și în căutare.

Dacă instanța va admite cererea SIS, „Eurasia” va deveni prima organizație cu sediul în Rusia declarată extremistă în Moldova, ceea ce va implica interzicerea activităților pe teritoriul țării, blocarea conturilor și resurselor acesteia.