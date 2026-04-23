Șeful IGP: Polițiștii de la IP Botanica sun acuzați de luare de mită de la traficanții de droguri

Șeful Poliției Naționale a venit cu detalii noi în cazul polițiștilor reținuți la Botanica, afirmând că majoritatea celor implicați sunt angajați tineri, cu experiență de până la trei ani, iar cazul scoate la iveală probleme serioase în sistemul de instruire. Acesta a declarat că inclusiv șeful direct al lor, Sergiu Cobîlaș, era vizat anterior în patru dosare penale, fusese concediat disciplinar, dar a fost restabilit în funcție prin decizie judecătorească.

Potrivit lui, polițiștii nu sunt acuzați de trafic de droguri, ci de faptul că ar fi luat mită pentru a proteja consumatori, destinatari și comercianți de droguri. În același timp, au fost suspendați atât șeful serviciului poliției criminale, cât și conducerea inspectoratului, pentru a verifica dacă există implicare și la nivel ierarhic superior.

Oficialul a mai declarat că în urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare și alte bunuri, iar în paralel au loc verificări interne, inclusiv testări antidrog ale angajaților. Referitor la solicitările de demisie, acesta a precizat că va reacționa doar dacă va exista o cerere din partea conducerii, declarațiile fiind făcute prin apel telefonic de Viorel Cernăuțeanu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

Viorel Cernăuțeanu a oferit detalii concrete despre profilul angajaților reținuți, indicând exact vechimea acestora, studiile și dezechilibrul dintre necesarul de cadre și capacitatea de instruire.

„Din cei șase angajați care au fost reținuți, cinci dintre aceștia au o vechime de la șase luni până la trei ani de zile, deci sunt tineri angajați. Doi dintre ei sunt subofițeri, deci cu studii liceale, trei sunt absolvenți ai Universității de educație fizică și sport, ceea ce spuneam că anterior am trecut anumite solicitări ca să revizuim procesul de instruire a angajaților Poliției, să revenim la nivel de instruire a acestora în cadrul Academiei, un număr mai mare, deoarece facem un simplu calcul. Angajați ai Poliției, pe parcursul anului avem între 600-800, iar academia pregătește doar 60-90 de angajați anual. Deci, este foarte, foarte mic. În afară de aceasta, nu trebuie să ne ascundem după lege și să recunoaștem că chiar conducătorul acestor angajați, care și el a fost reținut, a mai avut patru dosare penale”, a declarat Cernăuțeanu.

Referindu-se la situația lui Sergiu Cobîlaș, Cernăuțeanu a subliniat că acesta a fost anterior cercetat penal și concediat, însă a revenit în funcție prin instanță.

„Șeful lor, la activ, este vizat în alte patru dosare care au fost plasate până la moment, a fost concediat disciplinar din instituția polițienească, dar, cu părere de rău, a fost restabilit către instanța de judecată și și-a continuat activitatea mai departe această persoană. Bineînțeles, la ziua de astăzi, unul din motive, în afară de suspendarea celor șase care sunt antrenați în acest proces, țin să precizez, nu pentru comercializare, dar pentru mituirea pe care au luat-o în raport cu persoanele consumatori sau destinatari de droguri”, a precizat Cernăuțeanu.

Cernăuțeanu a declarat că ancheta vizează toate nivelurile și că scopul este identificarea tuturor persoanelor implicate.

„Eu mi-aș dori absolut toți cei investigați și absolut de la cea mai primă persoană sau de la cel mai de sus la care s-a ajuns și dacă s-a ajuns această mită, deci toate acele persoane să poată răspunde. Indiferent care sunt acele persoane. La moment, în investigație s-a ajuns la șeful serviciului poliției criminale, deci cel care, de fapt, este și suspendat. La ziua de astăzi, a fost suspendat și șeful inspectoratului, anume pentru a stabili și a elucida, și în cadrul anchetei serviciului disciplinar, și în cadrul mersului urmăririi penale, să avem posibilitatea de a elucida toate circumstanțele, dacă a fost un careva rol și al conducerii ierarhice superioare în aceste ilegalități care au fost admise”, a declarat acesta.

Totodată, Cernăuțeanu a anunțat că în privința lui Sergiu Cobîlaș a fost inițiată o nouă anchetă și există premisa unei noi concedieri.

„A fost demarată o altă anchetă. La fel, premisa este că va merge la concediere. Această persoană a mai fost concediată o dată și a fost vizată în alte patru cauze penale care au fost încetate, aceasta a și servit temeiul în instanța de judecată de a-l restabili în funcție. Sperăm că de această dată o să reușim să ducem la bun sfârșit, ca să nu avem revenire a acestor categorii de persoane”, a precizat Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a explicat concret că faptele investigate vizează protejarea mai multor categorii de persoane implicate în circuitul drogurilor și a justificat suspendarea conducerii prin lipsa de control asupra acestor angajați tineri.

„Noi vorbim și de consumatori, și de destinatari, și de comercianți de droguri. Deci nu trebuie să selectăm. Atenția pe care am oferit-o, și anume necesitatea de a suspenda în funcție și conducerea Inspectoratului de Poliție, este aceea că el era obligat să asigure un management și o tutelă asupra acestor tineri angajați, care au o vechime destul de mică, și să monitorizeze activitatea acestora mult mai de aproape. Înțelegem cu toții că Inspectoratul de Poliție Botanica este cel mai mare inspectorat de poliție practic din Republica Moldova, care are cel mai mare număr de angajați, cea mai mare acoperire și ca populație care este deservită”, a subliniat acesta.

Cernăuțeanu a oferit și detalii despre bunurile ridicate, menționând că nu poate comunica toate informațiile din dosar.

„Deci, inclusiv mijloace financiare au fost ridicate și anumite bunuri care au fost în biroul acesta. Dar cred că mă depășește să comunic, că nu am comunicat cu ofițerul de urmărire penală și nu am acces să dau datele respective”, a declarat șeful IGP.

Totodată, Cernăuțeanu a reiterat că polițiștii nu sunt acuzați de trafic de droguri și a vorbit despre controalele interne.

„Nu există o premisă că ar fi fost antrenați în traficul de droguri, nici în cadrul investigațiilor așa ceva nu a existat. Pe parcursul săptămânii curente, în câteva inspectorate din țară, selectiv, s-au luat persoane care au fost supuse testului la anti-drog. Mai mult ca atât, practic am luat un inspectorat integral care l-am trecut la testul anti-drog. Cu părere de rău, am avut și un angajat, un subofițer, care a fost depistat pozitiv și care a fost concediat. Nu tolerăm astfel de situații”, a declarat Cernăuțeanu.

În ceea ce privește solicitările de demisie, Cernăuțeanu a spus că va răspunde doar în fața conducerii.

„În momentul în care o astfel de solicitare va fi din partea conducerii mele nemijlocite, eu cu siguranță mă voi conforma. Atâta timp cât conducerea nu mi-a cerut, nu cred că putem solicita demisia pentru o faptă sau alta a cuiva care a comis-o”, a conchis Cernăuțeanu.