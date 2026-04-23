Dosarul „duty-free”: Andronachi, Osipov și Formusatîi rămân în arest încă 30 de zile

Judecătoria Ciocana a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în privința lui Vladimir Andronachi, Victor Osipov și Serghei Formusatîi, în dosarul penal investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ce vizează o presupusă schemă infracțională legată de importuri prin magazinele duty-free.

Informația a fost confirmată pentru Jurnal TV de către procurorul de caz, Alexandru Zgureanu.

Cei trei sunt cercetați pentru implicare într-o schemă care ar fi permis funcționarea magazinelor duty-free pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova, facilitând astfel activități de contrabandă și prejudiciind bugetul de stat.

Amintim că, pe 26 martie, instanța a admis demersurile procurorilor și a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a lui Vladimir Andronachi și Serghei Formusatîi. Potrivit anchetatorilor, Andronachi este cercetat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, iar prejudiciul estimat adus statului depășește patru miliarde de lei, în special din accize neîncasate.

În același dosar este vizat și fostul vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov, care, la acea dată, a refuzat să fie escortat la ședința de judecată.

Procurorul Alexandru Zgureanu declara anterior că faptele investigate ar fi fost comise în perioada 2015–2019, când au fost create condiții pentru desfășurarea activităților ilegale prin intermediul magazinelor duty-free din regiunea transnistreană.

La rândul său, Serghei Formusatîi, considerat de anchetatori beneficiar al schemei, pledează nevinovat, potrivit avocatului său.