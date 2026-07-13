Ambele cadavre descoperite pe bucăți în iazul de la Dănceni aparțin unor femei: Noi detalii de la Poliție

Cele două cadavre descoperite pe bucăți în lacul de la Dănceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, anunță oamenii legii.

„În urma investigațiilor preliminare s-a stabilit că cele două cadavre aparțin unor persoane de sex feminin. Potrivit constatărilor preliminare, una dintre victime avea între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Polițiștii desfășoară în continuare acțiuni pentru identificarea victimelor și stabilirea unei eventuale legături de rudenie între acestea. Dacă informațiile de mai sus corespund unor persoane din anturajul dumneavoastră, dispărute și a căror dispariție nu a fost sesizată Poliției, vă rugăm să apelați de urgență Serviciul 112”, notează Poliția RM.

Pe 12 iulie, un pescar a alertat Poliția după ce a observat mai multe părți componente ale unui corp uman în iazul din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Oamenii legii au demarat o anchetă și fac apel la cetățenii care au rude dispărute să anunțe autoritățile.

Un picior de om, legat cu o cărămidă, ar fi fost scos din apă în timpul căutărilor desfășurate de oamenii legii.

Potrivit oamenilor legii, rămășițele umane aparțin la două persoane.