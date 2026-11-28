Amenzi de până la 7 500 de lei pentru agitația electorală interzisă în Găgăuzia

Campania electorală din UTA Găgăuzia se încheie vineri, 27 noiembrie 2026, ultima zi în care sunt permise acțiunile de agitație înaintea turului doi al alegerilor regionale și a votării repetate din localitatea Baurci.

Conform Codului electoral, agitația electorală este interzisă în ziua alegerilor și în cea precedentă acesteia, când candidații nu mai pot apărea la emisiuni televizate sau radiofonice.

Autoritățile publice locale și difuzorii de publicitate au obligația de a înlătura materialele publicitare electorale, inclusiv afișajele amplasate în locurile special amenajate.

Agitația din aceste zile se sancționează cu amenzi cuprinse între 2 000 și 3 000 de lei pentru persoanele fizice și între 5 000 și 7 500 de lei pentru persoanele juridice.

Duminică, 29 noiembrie 2026, în UTA Găgăuzia va avea loc turul doi al alegerilor pentru funcția de guvernator (bașcan), precum și alegerea deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei în 21 de circumscripții electorale.

Sursa: Redacția timpul.md