Macron lasă succesorului negocierile bugetului european dacă nu se încheie până la 31 decembrie

Emmanuel Macron a respins acuzațiile Marinei Le Pen potrivit cărora ar încerca, împreună cu instituțiile europene, să accelereze negocierile privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Președintele Franței i-a reproșat liderului formațiunii Adunarea Națională că se comportă ca și cum ar fi deja aleasă în funcția de președinte, deși mandatul său se încheie abia în mai 2027, relatează Politico.

„Este o formă ciudată de aroganță să creadă că decide deja destinul Franței, pentru că, până la proba contrarie, ea nu a fost aleasă, iar subsemnatul este ales până la 13 mai 2027”, a declarat Macron joi, la Bruxelles.

Liderul francez i-a cerut lui Le Pen mai multă „modestie”, amintindu-i că nu deține în prezent funcția de șef al statului.

Totodată, el a avertizat că, dacă negocierile nu vor fi încheiate până la 31 decembrie, nu va mai participa la discuții, lăsând responsabilitatea în seama succesorului său.

Sursa: Redacția timpul.md