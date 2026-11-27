Simptome ginecologice la 94% dintre femeile mărturisite: controversa gazelor lacrimogene din Franța

Peste 9.200 de femei și adolescente din Franța au transmis mărturii despre expunerea la gazele lacrimogene folosite de poliție în timpul protestelor din octombrie, iar 94% dintre ele au raportat simptome ginecologice.

Peste 9.200 de femei și adolescente din Franța au transmis mărturii despre expunerea la gazele lacrimogene folosite de poliție în timpul protestelor din octombrie, iar 94% dintre ele au raportat simptome ginecologice.

Mărturiile au fost colectate printr-un chestionar al grupului feminist „Lacrymos de Sang”, constituit pentru a investiga posibilele efecte ale gazelor asupra sănătății reproductive, iar printre semnalări se numără sângerări abundente, dureri severe și tulburări menstruale.

Au fost raportate și 15 cazuri de pierdere a sarcinii, însă o legătură cauzală cu expunerea la gazele lacrimogene nu a fost demonstrată.

Autoritățile franceze nu intenționează să suspende utilizarea acestora, Laurent Nuñez invocând, pe 2 noiembrie, rezultatele unor studii din 2021 și 2022 care nu ar fi identificat riscuri specifice.

Sursa: Redacția timpul.md