Divorțat din 2021, Arnold Schwarzenegger merge în fiecare Crăciun la casa fostei sale soții

Arnold Schwarzenegger merge în fiecare an, în ziua de Crăciun, la casa fostei sale soții, unde familia se adună în jurul unui mare brad împodobit.

„Nu contează dacă ești divorțat sau nu, noi ne întâlnim”, a declarat actorul în vârstă de 79 de ani pentru revista People, adăugând că „De Crăciun, familia este întotdeauna împreună”.

Fostul guvernator al Californiei a spus că vrea să păstreze această tradiție și pentru nepoți.

Schwarzenegger și Maria Shriver au patru copii împreună, s-au căsătorit în 1986, s-au despărțit în 2011, iar divorțul s-a finalizat în 2021.

Sursa: Redacția timpul.md