Zelenski spune despre Putin: „Este un agresor și un ucigaș, nu poate fi prieten

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, îl critică pe Donald Trump pentru că l-a numit pe Vladimir Putin „prietenul meu” și acuză Washingtonul că nu exercită suficiente presiuni asupra Moscovei în negocierile de pace.

Într-un interviu acordat BBC la Kiev, Zelenski a calificat drept „ciudat” fotografia publicată de Trump, în care acesta apare îmbrățișându-l pe Putin după întâlnirea de săptămâna trecută din China, și a declarat: „El este un agresor și un ucigaș. Nu poate fi un prieten”.

Liderul ucrainean a afirmat că întârzierile în livrarea rachetelor americane de interceptare costă vieți omenești, a precizat că ultima rundă de negocieri trilaterale, desfășurată la Abu Dhabi la începutul acestei luni, nu a adus progrese semnificative și că discuțiile urmează să fie reluate în decembrie.

Întrebat joi despre declarația privind prietenia cu Putin, Trump a răspuns că obiectivul său este încheierea războiului, adăugând că principalul obstacol îl reprezintă ostilitatea reciprocă dintre Zelenski și liderul de la Kremlin.

Sursa: Redacția timpul.md