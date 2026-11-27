Opt veterani de la Nistru primesc cheile locuințelor după ani de procese și hotărârea CEDO

Opt veterani ai războiului de la Nistru primesc astăzi cheile locuințelor revendicate, după ani de luptă în instanțele naționale și după o hotărâre a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

La ceremonia de predare a cheilor, Vladislav Cojuhari le-a vorbit celor opt despre „respectul statului” pentru cei care l-au apărat.

El a declarat că respectul unui stat față de cetățenii săi se măsoară inclusiv prin capacitatea de a-și onora obligațiile și a subliniat că locuințele reprezintă un drept recunoscut prin hotărâri judecătorești, de care beneficiarii se bucură acum în mod efectiv.

Unul dintre ei, Boris Gîrbu, a mulțumit Guvernului că își onorează obligațiile.

Cojuhari a reiterat necesitatea continuării eforturilor comune ale tuturor factorilor de decizie pentru identificarea soluțiilor care să permită executarea hotărârilor judecătorești pronunțate și în favoarea altor veterani.

Sursa: Redacția timpul.md