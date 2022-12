Amintiri despre Crăciun: În gulag nu aveai dreptul să te gândeşti la Dumnezeu

În gulag toţi erau atei…



Maria Crudu este una din victimele regimului criminal sovietic. În 1949, întreaga familie Crudu – mama, tata şi cei nouă copii – au fost deportaţi în Siberia. Deşi are acum aproape 70 de ani, Maria nu poate vorbi despre calvarul prin care a trecut familia ei fără să plângă. „A fost prea dureros, astfel de lucruri nu se uită, indiferent de cât timp ar trece”. Am întrebat-o pe Maria Crudu dacă îşi aminteşte ceva despre cum se sărbătorea Crăciunul în gulag. „Nu-mi aduc aminte să fi avut în toţi acei ani măcar o sărbătoare frumoasă. Eram săraci, deseori nici nu aveam ce mânca, cu toate că mama şi tata se speteau la munci grele. Păstram Crăciunul doar în suflet, fiindcă acolo unde ne aflam nu aveai dreptul să te gândeşti la Dumnezeu, toţi erau atei. Pe noi mama ne-a învăţat că în ceruri există Dumnezeu care ne veghează. Bucuria Naşterii lui Isus era nemărginită, dar nespusă şi fără a fi serbată cum am fi dorit”.

Pomul vieţii în locul pomului de Crăciun



Dacă pentru noi pomul împodobit înseamnă neapărat sărbătoare şi cadouri ascunse sub brad de Moş Crăciun, Mariei Crudu pomul îi trezeşte cu totul alte amintiri. Nu este vorba despre un brad încărcat cu jucării şi luminiţe, ci de pomul vieţii, împodobit cu covrigei şi un colac, la înmormântarea surorii mai mici. „Deşi era luna aprilie, afară era încă ninsoare şi ger. Noi nu am avut niciodată nici brad, şi nici jucării. Ţin minte că îmi făceam păpuşi din două crengi puse în cruce la capătul cărora legam o aţă, asta era pentru noi singura jucărie”, povesteşte printre lacrimi Maria.

Cu colindatul… ca să nu mori de foame



Nici când au revenit acasă, pentru familia Crudu viaţa nu a devenit mai uşoară. „După ce ne-am întors din Siberia, trăiam foarte greu, înduram foame. Ţin minte că mă duceam de Crăciun cu colindatul, singurică, să-i aduc acasă mamei măcar ceva de mâncare”…

Timpul a trecut. Acum Maria Crudu locuieşte la Chişinău. E singură, nu are soţ şi nici copii, dar are o mulţime de nepoţi de la fraţi şi surori. În acest an, spune dna Maria, Crăciunul îl va petrece alături de ei. Deşi are o grămadă de nepoţi, le-a cumpărat la toţi cadouri. „Iubesc să dăruiesc cât mai mult şi o fac din tot sufletul”. În încheiere, Maria Crudu le-a transmis tuturor moldovenilor: „Crăciun fericit! Şi să avem parte de libertatea pe care o merităm de atâta amar de vreme”.

ARHIVA TIMPUL

24.12.2010

